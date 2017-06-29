"Ощадбанк" третий день работает в ограниченном режиме из-за кибератаки

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Государственный "Ощадбанк" продлил введенный 27 июня ограниченный режим работы отделений в консультационном режиме из-за последствий глобальной кибератаки, сообщает пресс-служба финучреждения.

Глобальная атака вируса-вымогателя со вторника поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry.

Банк подчеркивает, что его карты полностью функциональны и ими можно воспользоваться как в банкоматной сети других банков, так и для безналичных расчетов за товары и услуги. В то же время банкоматы "Ощадбанка" по-прежнему не выдают денежные средства, следует из сообщения.

Как сообщила пресс-служба банка, несмотря на особый режим работы отделений, большинство услуг, как и ранее, доступны для клиентов благодаря дистанционным каналам обслуживания, включая интернет и мобильный банкинг.

"Коллектив банка прилагает максимум усилий, чтобы быстрее ликвидировать последствия кибератаки: для этого разработан план восстановления", — говорится в сообщении.

Также банк обещает сохранность конфиденциальность клиентских данных и отмечает, что работа его контакт-центра уже восстановлена.

Смотрите также: Вирус Petya шагает по стране. Лучшие фотожабы

По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает 14-е место.