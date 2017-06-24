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    Экономика

    Пенсии в Украине сегодня недопустимо и несправедливо низкие - Гройсман

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (60)

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    Глава правительства заявил, что дефицит пенсионного фонда сейчас составляет более 5 млрд долларов, если не принять мер, то он будет и дальше расти.

    КИЕВ, 24 июн — РИА  Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями гражданского общества и экспертами обсудил сохранение пенсионной системы в Украине.

    Премьер отметил, что в стране на сегодня "недопустимо и несправедливо низкие пенсии". 

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    "Во время встречи с представителями гражданского общества и экспертами обсудили предложенный Правительством проект пенсионной реформы. Ключевые вопросы, которые мы решаем сегодня, это повышение пенсий, которые сегодня недопустимо и несправедливо низкие, а также буквально — сохранение пенсионной системы в стране вообще", — написал Гройсман на своей странице в Facebook в ночь на субботу.

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    Он также подчеркнул, что "если мы не проведем изменения сейчас, то дефицит пенсионного фонда, который сейчас составляет более 5 млрд долларов (140 млрд грн), будет дальше расти".

    "За пару лет мы в таком случае окажемся перед угрозой того, что государство вообще не сможет платить пенсии. Проведение предложенной нами пенсионной реформы наоборот позволит за 7-10 лет сделать пенсионный фонд бездефицитным. Более того, эти шаги создают предпосылки для внедрения накопительной пенсионной системы. Сегодня договорились совместно с гражданским обществом начать формировать дорожную карту подготовки второго этапа реформы", — сообщил Гройсман.

    Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее Кабмин утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная Рада и подписать президент страны.

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    Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что МВФ не устраивает предложенный правительством проект пенсионной реформы. В частности, замечания касаются предложения властей заложить в реформу возможность ежегодной автоматической индексации пенсий с учетом инфляции, что, по мнению МВФ, может повысить расходы госбюджета. Также МВФ не устраивает предложение правительства отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

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