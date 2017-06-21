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    Правительство утвердило законопроекты по пенсионной реформе

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (51)

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    Предложенная Кабмином реформа предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 года для 9 млн человек. Будет повышена база для начисления пенсий.
    Заседание правительства. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров на заседании в среду утвердил пакет из четырех законопроектов, которые необходимо принять для проведения пенсионной реформы.

    Редактор портала Финансовый клуб Руслан Черный
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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, первый законопроект предусматривает внесение изменений, касающихся пенсионного обеспечения, в отдельные законодательные акты Украины; второй — внесение изменений в Таможенный кодекс; третий — изменения в Налоговый кодекс; четвертый — изменения в Бюджетный кодекс.

    Предложенная Кабмином реформа предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 года для 9 млн человек. Будет повышена база для начисления пенсий. С 2018 года года возобновится их индексация. Отменяется налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.

    По мнению премьер-министра, заложенные в пенсионную реформу меры обеспечат выход Пенсионного фонда на бездефицитность в течение 7-10 лет.

    Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее Кабмин утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная Рада и подписать президент страны.

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    Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что МВФ не устраивает предложенный правительством проект пенсионной реформы. В частности, замечания касаются предложения властей заложить в реформу возможность ежегодной автоматической индексации пенсий с учетом инфляции, что, по мнению МВФ, может повысить расходы госбюджета. Также МВФ не устраивает предложение правительства отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

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