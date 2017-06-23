Соцсети: "не напрягайтесь, достойную пенсию при любых раскладах не дадут"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Реформа пенсионной системы потихоньку продвигается: Кабмин подал в Раду пакет соответствующих законопроектов. Хоть повышения пенсионного возраста и не предвидеться, однако некоторым украинцам все же придется выйти на заслуженный отдых позже запланированного — увеличится необходимый размер страхового стажа.

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Обсуждение пенсионной реформы уже давно не покидает украинский сегмент соцсетей. Но после недавних слов нардепа от БПП Алексея Мушака, выразившего мнение, что если отказаться от пенсионных выплат в Украине, то у граждан появится возможность больше зарабатывать, и дети смогут сами позаботиться о своих родителях, комментариев только прибавилось:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook