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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: "не напрягайтесь, достойную пенсию при любых раскладах не дадут"

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    Принятие Пенсионной реформы (59)

    (обновлено: )18520
    Правительство Украины внесло в парламент долгожданный проект пенсионной реформы. Что изменится после принятия этого закона в Раде и как отреагировали на предлагаемые Кабмином реформы сами украинцы в соцсетях?
    Пенсионерка
    East News

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Реформа пенсионной системы потихоньку продвигается: Кабмин подал в Раду пакет соответствующих законопроектов. Хоть повышения пенсионного возраста и не предвидеться, однако некоторым украинцам все же придется выйти на заслуженный отдых позже запланированного — увеличится необходимый размер страхового стажа.

    Читайте также: Апокалипсис пенсионеров — цинизм Гройсмана и Ревы

    Обсуждение пенсионной реформы уже давно не покидает украинский сегмент соцсетей. Но после недавних слов нардепа от БПП Алексея Мушака, выразившего мнение, что если отказаться от пенсионных выплат в Украине, то у граждан появится возможность больше зарабатывать, и дети смогут сами позаботиться о своих родителях, комментариев только прибавилось:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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