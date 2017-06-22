Эксперт рассказал о будущем украинцев, не имеющих права на пенсию

КИЕВ, 22 июн — РАИ Новости Украина. Кабинет министров предлагает выплачивать адресную государственную помощь тем, кто достиг пенсионного возраста, имеет не менее 15 лет страхового стажа, однако не имеет права на пенсию. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По этому поводу высказался президент инвестиционной группы "Универ", координатор гражданской платформы "Новая страна" Тарас Козак в эфире радиостанции Голос Столицы.

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"Это внедряется, потому что очень резкий переход. Люди готовились к тому, что нужно будет для получения пенсии иметь хотя бы 15 лет стажа, но нужно будет иметь 25. Потому, чтобы был не такой резкий переход, правительство решило смягчить условия перехода на 25-летний минимальный срок страхового стажа. И те, у кого сегодня стаж 22-23 года, они дотянут до настоящей пенсии за счет этих выплат из госбюджета. Но эта адресная помощь предоставляется максимум на три года. То есть, если есть 22 года страхового стажа до вступления этого закона, то вы три года будете получать страховую помощь, а потом пенсию. Если есть только 20 лет стажа, то три года можно получать помощь, потом помощь останавливается", — заявил эксперт.

Накануне сообщалось, что правительство утвердило законопроекты по пенсионной реформе.