Лучший популизм это — голодовка. Чем бы политики не тешились...

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Голодовка в Украине довольно популярная форма протеста. Излюбленным методом политической борьбы она стала и у политиков, правда чаще к ней прибегают ради пиара.

РИА Новости Украина вспоминает самых известных голодающих в Украине.

Мустафа Джемилев — 303 дня

Самой длинной стала голодовка крымскотатарского лидера Мустафы Джемилева в 1974 году. Она длилась 303 дня при принудительном кормлении через зонд.

Джемилев объявил голодовку в знак протеста против своего ареста по обвинению в уклонении от призыва на военные сборы. За 3 дня до окончания срока против Джемилева было возбуждено новое уголовное дело по обвинению в составлении документов, порочащих советский строй, и проведении антигосударственной пропаганды.

Прекратить голодать Джемилев согласился только после просьбы ученого, правозащитника Андрея Сахарова, который убедил его, что летальный исход будет на руку советским властям.

Студенческая голодовка — 15 дней

Собственно, история независимой Украины тоже началась с голодовки.

"Революция на граните" – студенческая голодовка, которая длилась со 2 по 17 октября 1990 года. Среди требований протестующих: досрочное прекращение полномочий Рады, национализация имущества КПУ, и неподписание Киевом нового союзного договора, отставка тогдашнего премьера Виталия Масола. В результате — власть выполнила почти все требования.

Витренко и социалисты — 3 дня

В 1997 году в течение трех суток голодала вся фракция Прогрессивной социалистической партии (ПСПУ) Натальи Витренко, требуя повышения зарплат и пенсий.

"Мы (вместе с соратником Владимиром Марченко — ред.) трое суток не выходили из зала парламента. К нам вечером приходил Александр Мороз и просил прекратить голодовку, а мы ответили: "Нет! Только если будет повышена минимальная зарплата и пенсия!" — вспоминает она о событиях апреля 1997 года.

Юрий Луценко — 32 дня

22 апреля 2011 года бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, который находился в СИЗО после обвинений в превышении служебных полномочий, объявил голодовку, которая продлилась 32 дня.

Причиной стало решение Печерского суда в очередной раз продлить срок его заключения.

19 мая 2011 года Луценко согласился принимать глюкозу, чтобы лично принимать участие в судебных заседаниях.

23 мая 2011 года Луценко написал официальное заявление о прекращении голодовки. По словам его супруги Ирины, своей цели он добился — привлек внимание народа и прессы, и доказал международному сообществу, что в Украине нет прокуратуры и суда.

Тимошенко — трехкратная участница голодовок (48 дней)

Экс-премьер и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко голодала трижды — в общей сложности 48 дней.

Первая голодовка во время пребывания в Качановской колонии длилась 19 дней (с 20 апреля по 9 мая 2012 года). Тимошенко протестовала против ее перевозки из тюрьмы в Харьковскую больницу для лечения позвоночника. По словам ее адвоката Сергея Власенко, в результате Тимошенко доставили в больницу силой.

Во второй раз Тимошенко голодала осенью — с 29 октября по 15 ноября 2012 года — в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Однако перевыборы так и не состоялись.

Через год (с 25 ноября по 6 декабря 2013 года) Тимошенко голодала 11 дней с требованием подписать соглашение об Ассоциации с ЕС. Сообщалось, что она прекратила голодовку по просьбе активистов Евромайдана – дочь политика Евгения Тимошенко передала ей петицию участников акций протестов с соответствующим призывом.

Игорь Мосийчук (7 дней)

18 сентября 2015 года нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук объявил голодовку в знак протеста против своего ареста.

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Тогда Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога. Его обвинили во взяточничестве, вмешательстве в деятельность судебных органов и угрозы судьи.

Политик обещал прекратить голодовку в случае встречи с тогдашним генпрокурором Виктором Шокиным, который в зале Рады продемонстрировал видео, на котором радикал якобы берет взятку.

Встреча так и не состоялась, однако 25 сентября в партии сообщили, что по настоянию врачей Мосийчук прекратил голодовку.

Надежда Савченко (от 12 до 85 дней)

Надежда Савченко, будучи в российской тюрьме, объявляла три масштабных голодовки в 2014, 2015 и 2016 годах. Они длились от 12 до 85 дней.

Впервые летчица отказалась от пищи в декабре 2014 года из-за того, что к ней не пускали украинских врачей. Она продлилась 83 дня – до марта 2015 года. Для поддержания здоровья ей делали инъекции глюкозы.

С 3 по 10 марта 2016 года Савченко объявила сухую голодовку в знак протеста против переноса ее выступления на судебном процессе с последним словом.

Еще одну сухую голодовку Савченко начала 6 апреля 2016 года, на следующий день после вынесения ей приговора российским судом. А прекратила ее через две недели — за месяц до возвращения в Украину. В апреле к Савченко обратился президент Петр Порошенко, который вместе с ее семьей попросил прекратить такой протест. Тогда Надежда Савченко согласилась с доводами семьи и медиков.

Уже по возвращении в Украину, 3 августа 2016 года Савченко начала голодовку, требуя ускорить процесс обмена пленных на Донбассе. Голодовка длилась 15 дней — до 18 августа после того, как Порошенко посетил матерей пленных.

Станислав Краснов (13 дней)

12 апреля 2016 года председатель гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов объявил голодовку в знак протеста против решения Апелляционного суда.

Апелляционный суд Киева признал законным арест Краснова по подозрению в госизмене и терроризме. "Азовец" заявил, что не будет принимать пищу, пока его не уволят или не смягчат меру пресечения.

25 апреля он решил отказаться от употребления воды и перешел на сухое голодание. Но в тот же день отказался после обморока.

Савик Шустер — голодовка в полтора дня

26 апреля 2016 года известный телеведущий Савик Шустер в прямом эфире объявил голодовку в знак протеста против лишения его права на работу в Украине.

В Госслужбе занятости заявили, что причиной для запрета работать в Украине стали "недостоверные данные в документах" и заведенное против Шустера уголовное производство.

Тогда в скандал вокруг Шустера вмешался даже президент Петр Порошенко. В итоге — голодовка Шустера длилась полтора дня и стала самой короткой. Журналист тогда добился приостановки действия запрета на работу в Украине.

Мусорная голодовка

19 июня 2017 года председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил об отказе от пищи из-за нежелания центральной власти помочь Львову в решении мусорной проблемы. Также о политическом давлении и нежелании голосовать за реформы от власти заявили в депутатской группе "Видродження".

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Через день к нему присоединилась и вице-спикер парламента Оксана Сыроид, также депутат от фракции "Самопомощь", а также нардеп от фракции "Самопомич" Тарас Пастух.

По материалам из открытых источников интернет