Гройсман сообщил, на сколько вырастут пенсии

УНИАН

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. С 1 октября текущего года после осовременивания пенсий 5 млн 620 тысяч украинских пенсионеров получат до тысячи гривен дополнительно к своим пенсиям. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время визита в Мариуполь, сообщает "Укринформ".

"После осовременивания пенсии вырастут, я скажу так: больше, чем на тысячу гривен в месяц. 5 млн 620 тысяч пенсионеров из 12 млн получат повышение пенсий до 1000 гривень — кто-то 200, кто-то 300, кто-то 500, кто-то 800, но это на постоянной основе. Мы закладываем механизмы постоянного повышения пенсий", — сказал Гройсман.

Он также напомнил, что в пенсионной реформе предлагается отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.

Кроме того, глава правительства заверил, что выступает категорически против повышения пенсионного возраста, но уточнил, что выход на пенсию и ее размер будет зависеть от стажа.

Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее Кабмин Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная рада и подписать президент страны.