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    Француженка семь лет хранила труп матери ради ее пенсии

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    Сообщается, что женщина хранила останки ее матери, скончавшейся в возрасте 83 лет, в выключенной морозильной камере, спрятанной в глубине сада, ради пенсии в 2 тысячи евро.
    Французские полицейские
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Француженка из департамента Ланды на юго-западе страны не менее семи лет хранила в спрятанной в саду морозильной камере труп своей престарелой матери, чтобы получать ее пенсию, сообщает портал France Info.

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    Женщина в возрасте около 50 лет была вызвана в жандармерию по делу о мошенничестве. В ходе дачи объяснений она рассказала, что останки ее матери, скончавшейся в возрасте 83 лет, до сих пор не преданы земле и находятся в выключенной морозильной камере, спрятанной в глубине сада.

    "Устройство служило только для того, чтобы скрыть разлагающиеся останки. Следствию предстоит установить, наступила ли смерть женщины в результате естественных причин", — приводит портал слова источника, близкого к делу.

    Сообщается, что пенсия усопшей составляла почти 2 тысячи евро в месяц.

    По информации телеканала LCI, пожилая француженка скончалась в 2010 году, однако информации о женщине не было с 2007 года. Экспертиза останков должна состояться в ближайшее время.

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