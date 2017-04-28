Прыгнула со скалы. В Запорожье найден труп девушки, которую искал весь город

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье обнаружен труп 26-летней Екатерины Шерстюк, которая считалась пропавшей с конца февраля, сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось, что девушка ушла из дома в конце февраля и не вернулась. Родители заявили в полицию, друзья девушки также писали о помощи в розыске в социальных сетях. В ходе поисков на скале Утюг были обнаружены перчатки девушки.

"Как выяснилось, девушка погибла, спрыгнув со скалы. Ее труп был обнаружен в реке Днепр несколько дней назад", — пишет golos.zp.ua.

Ранее сообщалось о жестоком убийстве в Киеве. Так, на жилмассиве "Оболонь" мужчина перерезал женщине горло, после чего протащил свою жертву на матраце пять этажей.