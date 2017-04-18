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    Происшествия

    В реке под Харьковом обнаружен труп с привязанным к ногам шлакоблоком

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    В полиции сообщили, что в реке Уды между селами Бабаи и Жихарь обнаружено тело мужчины в возрасте около 40 лет, к ногам которого был привязан фрагмент шлакоблока.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В реке Уды Харьковской области найдено тело неизвестного мужчины с привязанным к ногам фрагментом шлакоблока, сообщает областное отделение Национальной полиции во вторник.

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    УНИАН
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    "Информация о происшествии поступила в дежурную часть Харьковского отдела полиции 15 апреля в 19:50. В реке Уды между селами Бабаи и Жихарь обнаружено тело неизвестного мужчины в возрасте около 40 лет. К ногам был привязан фрагмент шлакоблока", — сообщает подробности полиция.

    По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

    Принимаются меры по установлению личности мужчины и обстоятельства происшествия.

    Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева наркозависимый мужчина убил свою мать и два месяца жил с ее телом в квартире.

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