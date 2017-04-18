В реке под Харьковом обнаружен труп с привязанным к ногам шлакоблоком

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В реке Уды Харьковской области найдено тело неизвестного мужчины с привязанным к ногам фрагментом шлакоблока, сообщает областное отделение Национальной полиции во вторник.

"Информация о происшествии поступила в дежурную часть Харьковского отдела полиции 15 апреля в 19:50. В реке Уды между селами Бабаи и Жихарь обнаружено тело неизвестного мужчины в возрасте около 40 лет. К ногам был привязан фрагмент шлакоблока", — сообщает подробности полиция.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению личности мужчины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева наркозависимый мужчина убил свою мать и два месяца жил с ее телом в квартире.