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    Киев

    В Киеве мужчина два месяца прожил в квартире с телом убитой им матери

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    Правоохранительные органы на месте преступления
    Пресс-служба ГУ НП Нацполиции
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    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Голосеевском районе Киева наркозависимый мужчина убил свою мать и два месяца жил с ее телом в квартире. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

    Местные жители пожаловались участковым на неприятный запах из квартиры их соседа на ул. Академика Заболотного. Кроме того, они сообщили, что некоторое время не видели 71-летнюю жительницу дома. Правоохранители поспешили проверить помещение.

    Сначала сын пропавшей пенсионерки отказывался общаться с участковыми и не открывал дверь. Но полицейским удалось уговорить и разговорить человека. Тогда он признался, что его мать умерла.

    "Следственно-оперативная группа осмотрела квартиру. Тело пенсионерки находилось на кровати под несколькими одеялами в другой комнате, дверь в которую была плотно закрыта и заклеена клейкой лентой. Судебно-медицинский эксперт в ходе предварительного обследования установил, что на теле женщины есть ранения головы", — сообщил начальник Голосеевского управления полиции Сергей Куленко.

    30-летний сын умершей признался, что мать все время его ругала за то, что он не работал, употреблял наркотики и требовал у нее деньги. Около двух месяцев назад во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину молотком по голове, а затем задушил поясом. Тело накрыл и "запечатал" двери в комнату.
    Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства вещественные доказательства, среди которых изъят молоток, направлены на экспертизу.

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