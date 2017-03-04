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    Семья с двумя малолетними детьми жестоко убита в Туве

    (обновлено: )37
    Как сообщается, трагедия произошла в городе Ак-Довурак. По месту своего проживания обнаружены тела 35-летних супругов с признаками насильственной смерти. Кроме того, в ванной комнате с признаками утопления обнаружены тела их малолетних детей.
    Сотрудники правоохранительных органов РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в одной из квартир пятиэтажного дома города Ак-Довурак в Туве обнаружили в ней и в подъезде тела четырех человек, в том числе двух маленьких детей, сообщила РИА Новости в субботу официальный представитель СУСК по республике Алла Нурсат.

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    По его данным, инцидент произошел ночью.

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    "Первоначальными следственными действиями установлено, что 4 марта 2017 года в квартире №45 дома №3 по улице "50 лет ВЛКСМ" города Ак-Довурак по месту своего проживания обнаружены тела 35-летних супругов с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Кроме того, в ванной комнате с признаками утопления в воде обнаружены тела малолетних детей супружеской пары — четырех и шести лет", — сказала собеседница агентства.

    По данному факту следователи СУСК по Туве возбудили уголовное дело по пунктам "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, убийство малолетнего). На месте работают сотрудники МВД и следователи СК.

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