Рева пообещал ежегодно повышать пенсии с учетом инфляции

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Нет никаких норм в проекте пенсионной реформы, которые бы негативно повлияли на украинских пенсионеров. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Никаких минусов для пенсионеров этот проект не содержит. Проектом закона предусмотрено повышение пенсий, восстановление социальной справедливости и отмены ограничения пенсий для работающих пенсионеров", — сказал министр.

Рева отметил, что около 5,6 млн пенсионеров получат перерасчет пенсий согласно новому размеру зарплат.

"При условии, если депутаты поддержат пенсионную реформу, а Верховная Рада примет законопроект, уже с 1 октября вступят в силу его отдельные положения, которые позволят увеличить размер пенсий", — сообщил министр.

"Конкретный размер надбавок будет зависеть от конкретных пенсионных дел — это зависит от уровня заработка и от стажа. И это только начало — законом будет введен механизм, который позволит повышать размер пенсий ежегодно, и не только на уровень инфляции, но и в соответствии с уровнем роста средней заработной платы", — заявил Рева.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что повышение пенсий, которое станет возможным с октября текущего года в случае принятия Верховной Радой правительственного проекта пенсионной реформы, не повлияет на выполнение программы предоставления субсидий за жилищно-коммунальные услуги и приобретение топлива.