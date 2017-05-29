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    Происшествия

    В Харькове пенсионер покончил с собой изощренным способом

    (обновлено: )10201
    В Нацполиции сообщили, что погибший мужчина уже неоднократно грозился покончить жизнь самоубийством и злоупотреблял спиртными напитками. Он скончался в больнице.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. В Харькове 69-летний пенсионер отравился клеем для пластмассы, сообщает в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.

    Дети на фоне разрушенных домов
    Иллюстрация: Митя Фенечкин/mediaport.ua
    Из Харькова. Довести подростка до самоубийства – раз плюнуть

    Как рассказали родственники покойного, он злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно грозился покончить жизнь самоубийством.

    Мужчина скончался в больнице, куда его доставили в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом — суицидальное отравление дихлоретаном.

    На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

    Ранее сообщалось, что в Харькове 22-летний студент покончил с собой, прыгнув с крыши 14-этажного здания. Трагедия произошла улице Гольдберговской, 11. Молодой человек от полученных травм умер на месте.

     

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