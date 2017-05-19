Минэнерго планирует закупать уголь в США и Казахстане

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что Украина рассматривает возможность закупок угля в Казахстане и США. ПАО "Донбассэнерго" Цепная реакция. Из-за дефицита антрацита остановилась пятая по счету ТЭС

"Есть три направления откуда мы собираемся закупать (уголь) совместно с компаниями. Разработаны три позиции. Первая позиция — это Ричардс-Бей (угольный терминал в ЮАР — ред.), в основном контрактуется две компании — ДТЭК и "Технова". Вторая позиция — рассматривается возможность относительно поставок казахского угля. Третья позиция — это США, и мы получили подтверждение, что 23 мая приезжает рабочая группа относительно обеспечения антрацитовой группы из США", — сказал министр в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде.

В Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Позднее Кабмин уже трижды принимал решение о продлении действия чрезвычайных мер. По словам главы Минэнерго Украины, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.