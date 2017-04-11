В Украине остановлены уже четыре ТЭС из-за дефицита антрацита

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Криворожская ТЭС, расположенная в Днепропетровской области, временно приостановила работу из-за дефицита антрацита, сообщает во вторник энергокомпания-владелец станции ДТЭК.

На минувшей неделе в Украине из-за дефицита антрацита были остановлены три ТЭС — Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области, Приднепровская в городе Днепр (бывший Днепропетровск) и Трипольская в Киевской области. Всего в Украине действуют 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране, семь из них работают на дефицитном антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.

"Сегодня ночью остановлена ДТЭК Криворожская ТЭС. Из-за блокады поставок угля из Донбасса с февраля Криворожская ТЭС не получает топливо. Станция работала одним блоком максимально долго, чтобы обеспечить теплом 14 тысяч жителей Зеленодольска до окончания отопительного сезона. Криворожская ТЭС сможет восстановить работу после поступления угля", — сообщила пресс-служба ДТЭК.

По данным компании, на складе ТЭС остается около 30 тысяч тонн угля – это обязательный необходимый резервный запас топлива на случай внештатной ситуации в энергосистеме Украины.

"Чтобы закупить импортный уголь для Криворожской ТЭС, нужны дополнительные ресурсы. Цена на импорт в два раза выше цены на украинский уголь (110-115 долларов за тонну)… В течение нескольких месяцев Криворожская ТЭС будет стоять, чтобы за это время привезти хотя бы минимально необходимый запас угля на ее склады. ДТЭК уже законтрактовал одно судно с антрацитом. Его поставка ожидается в мае" — приводит пресс-служба слова директора Криворожской ТЭС Виталия Питько.

Правительство Украины 15 февраля приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В марте действие этого постановления было продлено еще на месяц до середины апреля. Решением, в частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.