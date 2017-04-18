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    Дефицит антрацита: в Украине остановилась пятая ТЭС

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    Ранее остановились Трипольская ТЭС в Киевской области и Приднепровская ТЭС, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Криворожская ТЭС. Луганская ТЭС, которая работает обособленно от ОЭС, продолжает работу в Счастье.
    Славянская ТЭС
    ПАО "Донбассэнерго"

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Украине прекратила работа пятая тепловая электростанция, которая работает на антраците, — Славянская ТЭС в Николаевке, свидетельствуют данные Министерства энергетики по накоплению на складах ТЭС угля.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее с целью экономии угля остановили работу Трипольская ТЭС ("Центрэнерго") в Киевской области и Приднепровская ТЭС (ДТЭК), Змиевская ТЭС ("Центрэнрего") в Харьковской области,  Криворожская ТЭС (ДТЭК).

    На данный момент продолжает работу только Луганская ТЭС в Счастье в зоне АТО. ТЭС работает обособленно от ОЭС Украины.

    Всего в Украине действуют 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране, семь из них работают на дефицитном антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.

    Правительство в феврале приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В марте действие этого постановления было продлено еще на месяц до середины апреля. Решением, в частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.

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