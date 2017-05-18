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18.05.201710:03
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    Курс валют НБУ: евро вырос до 29,34 грн

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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2936, 83 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,656 грн за 10 рублей. Официальный курс гривны установлен на уровне 2641,75 гривен за 100 долларов.
    Евро
    AFP PHOTO/PHILIPPE HUGUEN

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 2641,75 гривен за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2936, 83 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,656 грн за 10 рублей.

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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