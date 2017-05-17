Курс валют НБУ: евро вырос до 29,23 грн

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на среду, 17 мая. Так, по сравнению с предыдущим днем, курс доллара снизился на 4 копейки — до 26,43 грн.

Курс евро вырос на 19 копеек и составляет 29,23 грн.

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Российский рубль незначительно подорожал — до 0,469 грн.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк".

Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.