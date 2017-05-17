наверх
17.05.201709:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23+ 0.19
  • USD26.43- 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Курс валют НБУ: евро вырос до 29,23 грн

    (обновлено: )53
    Так, по сравнению с предыдущим днем, курс доллара снизился на 4 копейки - до 26,43 грн. Курс евро вырос на 19 копеек и составляет 29,23 грн.
    Евро и доллар
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на среду, 17 мая.  Так, по сравнению с предыдущим днем, курс доллара снизился на 4 копейки — до 26,43 грн.

    Курс евро вырос на 19 копеек и составляет 29,23 грн.

    Читайте также: Либерализация для бизнеса от НБУ: эксперт спрогнозировал курс доллара

    Российский рубль незначительно подорожал — до 0,469 грн.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Human Rights Watch
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Стычка во время "Марша Победы" в Днепре
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Андрей Артеменко
    Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Дмитрий Ярош
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском