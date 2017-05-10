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10.05.201709:51
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    Курс валют НБУ: евро стоит 29,05 грн

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2905,69 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,529 грн за 10 рублей.
    Обмен валют
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 10 мая, на уровне 2650,93 гривен за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2905,69 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,529 грн за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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