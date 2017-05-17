наверх
17.05.201703:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23+ 0.19
  • USD26.43- 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Плотницкий заявил, что ведет переговоры с Турцией и Китаем о поставке угля

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (378)

    (обновлено: )1910
    Игорь Плотницкий утверждает, что большим препятствием в развитии самопровозглашенной ЛНР является невозможность целиком реализовывать продукцию, которую там производят.
    Игорь Плотницкий
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    ДОНБАСС, 17 мая — РИА Новости Украина. На сегодняшний день самопровозглашенная ЛНР ведет переговоры с Белоруссией, Турцией и Китаем о поставке угля, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

    Третья годовщина ЛДНР
    РИА Новости Украина
    Три года с момента создания ДНР и ЛНР

    Он уточнил, что большим препятствием в развитии самопровозглашенной ЛНР является невозможность целиком реализовывать продукцию, которую производят там. По словам Плотницкого, это товары промышленного производства и уголь.

    Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

    "Мы ведем переговоры с Белоруссией, Турцией, Китаем. В первую очередь речь идет о покупке угля", — сказал он в интервью газете "Известия".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Евгений Мураев о запрете российских сайтов. Видео
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Стычка во время "Марша Победы" в Днепре
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Андрей Артеменко
    Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Наручники. Архивное фото
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском