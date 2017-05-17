Плотницкий заявил, что ведет переговоры с Турцией и Китаем о поставке угля

ДОНБАСС, 17 мая — РИА Новости Украина. На сегодняшний день самопровозглашенная ЛНР ведет переговоры с Белоруссией, Турцией и Китаем о поставке угля, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Он уточнил, что большим препятствием в развитии самопровозглашенной ЛНР является невозможность целиком реализовывать продукцию, которую производят там. По словам Плотницкого, это товары промышленного производства и уголь.

Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

"Мы ведем переговоры с Белоруссией, Турцией, Китаем. В первую очередь речь идет о покупке угля", — сказал он в интервью газете "Известия".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.