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    Чичериной вручили паспорт ЛНР

    (обновлено: )5420
    Согласно информации, указ о выдаче паспорта самопровозглашенной Луганской народной республики Чичериной и ее супругу был подписан главой ЛНР Игорем Плотницким в субботу 13 мая.
    Юлия Чичерина
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Российская певица Юлия Чичерина на открытии мотосезона в Луганске получила паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики.

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    Рок-певица Юлия Чичерина несколько раз с начала конфликта в Донбассе приезжала в ЛНР с концертами, а также принимала участие в рок-фестивале "Солнце взойдет!" в 2015 году. Министерство культуры Украины внесло Чичерину в "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны.

    "Это очередной исторический факт, что сегодня известные люди Российской Федерации, которые изъявляют желание стать гражданами молодой республики (ЛНР — Ред.). Я думаю, что любая республика, которая только становится на ноги, должна гордиться, что лучшие граждане других республик желают стать нашими гражданами", — заявил глава администрации Луганска Манолис Пилавов журналистам.

    Он уточнил, что соответствующий указ о выдаче паспорта Чичериной и ее супругу был подписан главой ЛНР Игорем Плотницким в субботу 13 мая. 

    "Проявила инициативу и обратилась ко мне Юлия (Чичерина — Ред.), моя подруга, и прописана теперь она у нас в мотоцентре "Ночные волки. Донбасс", — рассказал журналистам президент отделения "Донбасс" международного мотоклуба "Ночные волки" Виталий Кишкинов "Прокурор".

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