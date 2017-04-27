В ДНР вводят в эксплуатацию доменную печь

ЕНАКИЕВО 27 апр — РИА Новости. Доменную печь, производящую 3 тысячи тонн чугуна в сутки, вводят в эксплуатацию на Енакиевском металлургическом заводе самопрововозглашенной Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня розжиг печи на Енакиевском металлургическом заводе, через две недели пойдёт первый чугун. Эта печь позволит бесперебойно работать нашим прокатным предприятиям почти месяц. 70% продукции пойдёт на внутренний рынок, излишки будут на экспорт", — сказал журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

Он добавил, что после запуска Енакиевского металлургического завода начнут работу ещё 6 или 7 предприятий.

Представитель руководства завода отметил, что печь может выплавлять 1,5 миллиона тонн чугуна в год, суточный объем – 3 тысячи тонн. Процесс розжига печи займет две недели.

На экстренном заседании 15 марта СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.