наверх
27.04.201717:26
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.04
  • USD26.59- 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В ДНР вводят в эксплуатацию доменную печь

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (241)

    (обновлено: )968110
    Как отмечается, печь позволит бесперебойно работать прокатным предприятиям почти месяц. 70% продукции пойдет на внутренний рынок, излишки будут на экспорт.
    Доменная печь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЕНАКИЕВО 27 апр — РИА Новости. Доменную печь, производящую 3 тысячи тонн чугуна в сутки, вводят в эксплуатацию на Енакиевском металлургическом заводе самопрововозглашенной Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.

    Уголь
    Associated Press Nati Harnik
    Уголь из РФ, реакция в соцсетях: вместе невозможно и врозь никак

    "Сегодня розжиг печи на Енакиевском металлургическом заводе, через две недели пойдёт первый чугун. Эта печь позволит бесперебойно работать нашим прокатным предприятиям почти месяц. 70% продукции пойдёт на внутренний рынок, излишки будут на экспорт", — сказал журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

    Он добавил, что после запуска Енакиевского металлургического завода начнут работу ещё 6 или 7 предприятий.

    Представитель руководства завода отметил, что печь может выплавлять 1,5 миллиона тонн чугуна в год, суточный объем – 3 тысячи тонн. Процесс розжига печи займет две недели.

    На экстренном заседании 15 марта СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. 

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Символика ЛГБТ
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Искандер Хисамов
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?