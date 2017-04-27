Украина почти завершила замену военной продукции из РФ - Минэкономики

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Украина почти на 100% провела импортозамещение продукции военного назначения из РФ, сообщил в четверг замглавы Минэкономики Юрий Бровченко.

"Я хочу сказать, что уже до 100% мы провели импортозамещение товаров, которые касались РФ в сфере оборонного комплекса",- сказал Бровченко на военной конференции по безопасности в Киеве.

По его словам, сейчас в Украине ведется работа по созданию общенационального реестра по импортозамещению в сфере оборонного комплекса.

В 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. Однако время от времени в СМИ появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих. Так, в конце 2016 года СМИ сообщали, что фирма "Укринмаш" (входит в "Укроборонпром") якобы через британских посредников закупала у российских производителей гусеничные ленты для военной техники и двигатели для БТР-70. В "Укроборонпроме" опровергли эту информацию.