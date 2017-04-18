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    В Черкассах люди с оружием заняли здание облэнерго

    (обновлено: )38923
    На место происшествия были направлены наряды полиции, оперативные работники и сотрудники подразделения специального назначения. В ходе переговоров мужчины покинули госучреждение.
    Полиция и вооруженные люди на Черкассыоблэнерго
    ГУ НП в Черкасской области

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Около 30 неизвестных с большим количеством огнестрельного оружия заняли здание ПАО "Черкассыоблэнерго", после переговоров с сотрудниками правоохранительных органов покинули госучреждение, сообщает областной полиции.

    На место происшествия были направлены наряды полиции, оперативные работники и сотрудники подразделения специального назначения.

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    Выяснилось, что на втором этаже помещения находилось несколько десятков человек, вооруженных помповыми ружьями и травматическим оружием.

    ГУ НП в Черкасской области
    Полиция и вооруженные люди на "Черкассыоблэнерго"

    "В результате длительных переговоров руководства главка с данными лицами, помещения госучреждения было освобождено от посторонних", — говорится в сообщении. Оружие изъято.

    ГУ НП в Черкасской области
    Полиция и вооруженные люди на "Черкассыоблэнерго"

    Ранее сообщалось, что полиция подозревает руководство двух облэнерго, в том числе и "Черкассыоблэнерго", в растрате 100 млн гривен.

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