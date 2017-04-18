В Черкассах люди с оружием заняли здание облэнерго

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Около 30 неизвестных с большим количеством огнестрельного оружия заняли здание ПАО "Черкассыоблэнерго", после переговоров с сотрудниками правоохранительных органов покинули госучреждение, сообщает областной полиции.

На место происшествия были направлены наряды полиции, оперативные работники и сотрудники подразделения специального назначения.

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Выяснилось, что на втором этаже помещения находилось несколько десятков человек, вооруженных помповыми ружьями и травматическим оружием.

ГУ НП в Черкасской области Полиция и вооруженные люди на "Черкассыоблэнерго"

"В результате длительных переговоров руководства главка с данными лицами, помещения госучреждения было освобождено от посторонних", — говорится в сообщении. Оружие изъято.

ГУ НП в Черкасской области Полиция и вооруженные люди на "Черкассыоблэнерго"

Ранее сообщалось, что полиция подозревает руководство двух облэнерго, в том числе и "Черкассыоблэнерго", в растрате 100 млн гривен.