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    ВСУ начали стрелять из стрелкового оружия в пасхальную ночь – глава ДНР

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    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (116)

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    По словам главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, в пасхальную ночь стреляют только из стрелкового оружия, "но праздник только начался".
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    Пресс-служба А. Захарченко | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. ВСУ нарушили режим прекращения огня в Донбассе в пасхальную ночь, сообщил в воскресенье журналистам глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

    Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Сегодня стреляют, в основном только стрелковое оружие, но посмотрим, праздник только начался", — сказал Захарченко, отвечая на соответствующий вопрос.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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