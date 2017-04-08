Коболев: газа из украинских месторождений не хватит даже для нужд населения

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Компания "Укргаздобыча" увеличивает добычу газа из украинских месторождений, однако этого недостаточно даже для удовлетворения потребностей населения. Об этом сообщает "5 канал".

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Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что минимальный план увеличения добычи газа в этом году составляет полмиллиарда кубометров.

"Компания группы "Нафтогаз" "Укргаздобыча" смогла в первом квартале показать положительную тенденцию увеличения добычи газа. Минимальный план увеличения добычи газа этой компанией в этом году составляет полмиллиарда кубических метров. Это минимальный план. Его добывается недостаточно. Гарантом он быть не может и не должен", — сказал Коболев.

Ранее сообщалось, что национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" планирует продать свои нефтедобывающие активы в Египте на прозрачном и открытом конкурсе.