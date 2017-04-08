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    "Нафтогаз" продаст нефтедобывающие активы в Египте

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    Глава правления компании отметил, что речь идет о договоре о разделе продукции между "Нафтогазом" и египетской компанией, актив является относительно проблемным из-за низкой цены на нефть, он небольшой и находится далеко.
    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" планирует продать свои нефтедобывающие активы в Египте на прозрачном и открытом конкурсе. 

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    Как заявил в эфире одного из национальных телеканалов глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, эти активы проблемные и сложные для управления.

    "Это относительно старый актив… По сути – это договор о разделе продукции между "Нафтогазом" и египетской компанией. Этот актив является относительно проблемным из-за низкой цены на нефть, и поскольку он небольшой, находится далеко, и он не может эффективно управляться "Нафтогазом" как внешней компанией, мы считаем целесообразно сделать открытый, прозрачный тендер и выставить его на продажу", — сказал он.

    По словам Коболева, продажа активов в Египте не влияет на бизнес компании в Украине.

    Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что возможность закупки газа у "Газпрома" в этом году зависит от решения Стокгольмского арбитража.

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