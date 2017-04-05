Топ-менеджер "Укрнафты" об обысках: ГПУ копает под Коболева

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Компания "Укрнафта" не интересна Генеральной прокуратуре Украины, ее сотрудники "копают" под главу "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, сообщает "Страна" со ссылкой на источник в руководстве "Укрнафты".

"Укрнафта" мало кому интересна. Генпрокуратура копает под Андрея Коболева за то, что в свое время он был недостаточно строг и активен по отношению к "Укрнафте", когда ею управлял Коломойский," — сообщил изданию собеседник, добавив, что формальный повод претензий к главе НАК — "необъективная барелизация нефти и наличие разницы между фактическим и декларируемыми показателями, что привело к убыткам компании".

"Они хотят убрать Коболева, чтобы посадить на его место другого человека, и сбивают главу НАКа уголовными делами. В итоге, наверное, вручат подозрение и отстранят от должности", — заявил топ-менеджер. Страна Бойцы СБУ прорвались в "Укрнафту" с оружием и "болгаркой"

В решении Печерского суда, по которому проходят обыски в "Укрнафте", сказано, что должностные лица компании при продаже нефти на аукционах, предоставляли данные о ее густоте, которые не соответствовали действительности, что привело к ущербу на 140 млн гривен для государства, которое является мажоритарным акционером "Укрнафты".