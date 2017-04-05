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    Экономика

    Топ-менеджер "Укрнафты" об обысках: ГПУ копает под Коболева

    (обновлено: )92
    В руководстве компании сообщили, что в Генеральной прокуратуре Украины хотят "убрать Коболева, чтобы посадить на его место другого человека". Обыски проходят в пяти офисах.
    Здание офиса компании Укрнафта в Киеве.
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Компания "Укрнафта" не интересна Генеральной прокуратуре Украины, ее сотрудники "копают" под главу "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, сообщает "Страна" со ссылкой на источник в руководстве "Укрнафты".

    "Укрнафта" мало кому интересна. Генпрокуратура копает под Андрея Коболева за то, что в свое время он был недостаточно строг и активен по отношению к "Укрнафте", когда ею управлял Коломойский," — сообщил изданию собеседник, добавив, что формальный повод претензий к главе НАК — "необъективная барелизация нефти и наличие разницы между фактическим и декларируемыми показателями, что привело к убыткам компании".

    "Они хотят убрать Коболева, чтобы посадить на его место другого человека, и сбивают главу НАКа уголовными делами. В итоге, наверное, вручат подозрение и отстранят от должности", — заявил топ-менеджер.

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    В решении Печерского суда, по которому проходят обыски в "Укрнафте", сказано, что должностные лица компании при продаже нефти на аукционах, предоставляли данные о ее густоте, которые не соответствовали действительности, что привело к ущербу на 140 млн гривен для государства, которое является мажоритарным акционером "Укрнафты".

    "Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля общества в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2015 году составила 67,9%, доля в общей добыче газа — 7,6%. Буровые управления ПАО "Укрнафта" имеют 58 буровых установок, 1941 нефтяных и 177 газовых скважин. "Укрнафта" владеет 537 АЗС во всех регионах Украины. 50%+1 акция общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

    Как заявили в ГПУ, обыски проходят в пяти городах — в центральном офисе компании, который находится в Киеве, а также в офисах в городах Борислав, Прилуки, Полтава и Ахтырка.

    По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, в ходе досудебного расследования установлено, что в период с 2013 по 2015 гг. продажа добытого "Укрнафтой" сырья осуществлялась преимущественно предприятиям, входившим в группу "Приват". При этом руководители "Укрнафты", действуя в интересах этих предприятий, якобы предоставляли недостоверную информацию о добыче нефти в аукционный комитет, что привело к занижению стоимости продаваемой продукции и предварительно нанесло ущерб "Укрнафте" почти на 140 миллионов гривен, уточнила пресс-секретарь.

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