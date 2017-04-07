Коболев о Стокгольмском арбитраже: мы становимся более оптимистичными

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не называет сроков решения Стокгольмского арбитража по судебному процессу о поставках газа Украине, однако становится более оптимистичным.

"Газпром" ожидает решения Стокгольмского арбитража по судебному процессу о поставках газа Украине до 30 апреля, по делу о транзите газа через Украину — до 30 июня.

"Мы в последнее время получаем много информации уже от трибунала относительно возможных сроков результатов. Мы становимся более оптимистичными, чем были до этого. И это все, что я могу сказать, к сожалению. Я сильно ограничен в любых других комментариях, пока я не смогу показать решение. Это будет в ближайшее время", — сказал Коболев в пятницу в эфире украинского "5 канала".

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"Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати". "Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и отмены запрета на перепродажу газа. По делу о транзите газа через Украину "Нафтогаз" требует от "Газпрома" разрешения проблемы "виртуального реверса", гарантий объемов транзита и компенсации за снижение объемов транзита.

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Ожидается, что спор будет разрешен в этом году, в том числе по контракту о поставках газа — уже в апреле.