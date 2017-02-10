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    Коболев сообщил о подозрительных сделках в "Укртрансгазе" на 1,5 млрд грн

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    По словам главы правления "Нафтогаза", аудит другой дочерней структуры госпредприятия – газодобывающей компании "Укргазвыдобування" - не обнаружил подозрительных сделок.
    Андрей Коболев
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Внутренний аудит НАК "Нафтогаз Украины" обнаружил в системе дочерней компании – оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз" подозрительные сделки за 2016 год на сумму 1,5 млрд грн. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев во время круглого стола.

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    "В 2015 году наша дочерняя компания ("Укртрансгаз" – ред.) прошла аудит. По его результатам аудитор обнаружил подозрительные операции приблизительно на 500 млн грн. Этот аудит стал основанием для внутреннего расследования… Следует отметить, что пока мы занимались пересмотром устава "Нафтогаза" (на протяжении 2015-2016 годов – ред), по предварительным оценкам аудиторов, сумма таких подозрительных транзакций за 2016 год минимум утроилась", — приводит его слова УНИАН.

    По словам Коболева, такой же аудит прошла другая дочерняя структура "Нафтогаза" – газодобывающая компания "Укргазвыдобування", по результатам которого не было выявлено подозрительных сделок.

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    Ранее СМИ сообщали, что правление "Нафтогаза" обратилось в наблюдательный совет с просьбой отстранить от занимаемой должности президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива.

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