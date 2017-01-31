"Укртрансгаз" намерен купить у "Нафтогаза" 1,6 млрд кубов газа для ГТС

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. "Укртрансгаз", оператор газотранспортной системы, намерен заключить с материнской компанией "Нафтогаз Украины" договор на поставку 1,6 миллиарда кубометров газа на сумму почти 500 миллионов долларов для обеспечения снабжения внутренних потребителей и транзита газа в Европу.

Согласно сообщению, размещенному в системе закупок ProZorro, поставка должна быть осуществлена до 30 апреля 2017 года. Природный газ будет использован для производственно-технологических и собственных нужд компании, а также для балансировки. Сумма закупки — 13,399 миллиарда гривен (около 494 миллионов долларов по текущему курсу гривны).

В компании отметили, что в январе 2017 года истекает срок действующего договора о закупке газа для указанных нужд. Объем закупки по этому договору на январь составляет 18,96 миллиона кубов. Имеющийся запас природного газа в ПХГ, который принадлежит "Укртрансгазу", составляет лишь 33,336 миллиона кубометров.

"При этом необходимость на январь 2017 года составляет, по оперативным данным, около 400 миллионов кубометров. На ситуацию повлияли непредвиденные обстоятельства, а именно резкий рост использования природного газа на эти цели (на 63%), особенно для обеспечения балансировки (на 185%)", — указали в компании.

"Укртрансгаз" объясняет, что закупка газа у "Нафтогаза" путем применения переговорной процедуры связана с нехваткой времени для проведения тендера по процедуре открытых торгов, поскольку договор заканчивается в январе. В ноябре 2016 года "Укртрансгаз" объявил открытый тендер на закупку 2,5 миллиарда кубометров газа, однако он не состоялся, так как по итогам к аукциону было допущено только предложение "Нафтогаза", что послужило основанием для отмены этих торгов.

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"При отсутствии у ПАО "Укртрансгаз" объемов газа для технологических нужд невозможна работа технологического оборудования газотранспортной системы, что может повлечь прекращение транспортировки природного газа по магистральным газопроводам. Следствием этого будет остановка транзита природного газа в страны Европы, а также прекращение транспортировки газа для всех категорий потребителей Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозировал, что к началу марта запасы газа в украинских газовых хранилищах снизятся до 8 миллиардов кубометров. При этом он уверен, что имеющихся запасов топлива хватит для прохождения зимы. Кроме того "Нафтогаз" планирует импортировать в феврале около 1 миллиарда кубов газа из ЕС.



