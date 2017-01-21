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    Экономика

    "Нафтогаз" просит отстранить главу "Укртрансгаза" - СМИ

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    Согласно информации источника, исполняющим обязанности президента "Укртрансгаза" просят назначить первого вице-президента оператора Мирослава Химко.
    Центральный офис Нафтогаз Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Правление "Нафтогаза" обратилось в наблюдательный совет с просьбой отстранить президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива. Об этом сообщает РБК-Украина.

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    Исполняющим обязанности просят назначить первого вице-президента оператора Мирослава Химко. Об этом сообщил источник в компании.

    Ранее сообщалось, что главой нового оператора украинской газотранспортной системы — ПАО "Магистральные газопроводы Украины" назначен вице-президент "Укртрансгаза" Валерий Ноздрин.

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