"Нафтогаз" просит отстранить главу "Укртрансгаза" - СМИ

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Правление "Нафтогаза" обратилось в наблюдательный совет с просьбой отстранить президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива. Об этом сообщает РБК-Украина.

Читайте также: Гримасы газовой независимости. Чей газ оплатит кредит ВБ для "Нафтогаза"?

Исполняющим обязанности просят назначить первого вице-президента оператора Мирослава Химко. Об этом сообщил источник в компании.

Ранее сообщалось, что главой нового оператора украинской газотранспортной системы — ПАО "Магистральные газопроводы Украины" назначен вице-президент "Укртрансгаза" Валерий Ноздрин.