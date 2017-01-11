Вице-президент "Укртрансгаза" назначен главой нового оператора ГТС - СМИ

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Главой нового оператора украинской газотранспортной системы — ПАО "Магистральные газопроводы Украины" назначен вице-президент "Укртрансгаза" Валерий Ноздрин, сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

Кабинет министров Украины в ноябре 2016 года в рамках реструктуризации "Нафтогаза" принял решение о создании нового оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — компании "Магистральные газопроводы Украины".

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"Главой новосозданного ПАО "Магистральные газопроводы Украины" назначен один из заместителей президента ПАО "Укртрансгаз" Валерий Ноздрин", — говорится в сообщении.

По информации издания, на данный момент оператором газотранспортной системы является "Укртрансгаз". После окончательного исполнения решений Стокгольмского арбитража по транзитному контракту функции оператора ГТС кабмин намерен передать ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Ранее высказывалось мнение, что для спасения ГТС Украина должна привлечь к ее управлению РФ.