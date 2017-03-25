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    Экономика

    Ямочный ремонт в 2017 году охватит порядка 30 тысяч км дорог – Кава

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    Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в этом году на дороги выделено всего лишь 14 млрд гривен.
    Александр Кава
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Из трех сценариев ремонта и строительства дорог Государственное агентство автомобильных дорог Украины реализует минимальный. Он предусматривает пять млрд гривен на строительство 700 километров дорог в этом году. При этом всем, в бюджете на ремонт дорог в этом году предполагается 30 млрд гривен.

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    О ремонте дорог в Украине высказался в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

    "Если посмотреть на закон о государственном бюджете, то на дороги в этом году выделено всего лишь 14 млрд гривен. И кроме этого, еще порядка трех млрд – это те деньги, которые нам удастся использовать на автомобильные дороги за счет реструктуризации кредитов предыдущих периодов. Минимальный сценарий, который будет реализовываться, позволит отремонтировать всего лишь 700 км автомобильных дорог. Кроме этого будет проводится ямочный ремонт, которых охватит порядка 30 тысяч километров дорог", — отметил эксперт.

    Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что чтобы в Украине дороги были европейского качества, необходимо выделять минимум 50 млрд грн в год в течение пяти лет.

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