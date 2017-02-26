Киеву нужно отказываться от ямочного ремонта дорог - эксперт

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В этом году в Киеве обещают отремонтировать важные большие дорожные магистрали. Такие обещания дают киевские власти. В коммунальной корпорации "Киевавтодор" подробнее рассказали о том, какие участки дорог будут ремонтировать: это — Русановская набережная, улица Митрополита Андрея Шептицкого, Воздухофлотский путепровод, улицы Телиги и Довженко, бульвар Дружбы Народов и другие.

Свое мнение относительно очередности ремонта дорог высказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

"В первую очередь нужно приводить в надлежащее состояние основные магистрали, где имеется по 4-6 полос в каждую сторону и интенсивность движения — самая высокая, поскольку именно на этих магистралях люди теряют наибольшее количество времени", — отметил Кава.

Он также рассказал, каким должен быть масштаб ремонта.

"Без ямочного ремонта, к сожалению, обойтись не удастся, поскольку 90% дорог уже эксплуатируется с просроченным ремонтом, то в этой ситуации ямочный ремонт — просто вынужденная мера для того, чтобы обеспечить проезд по улицам, но, конечно, городу нужно поэтапно отказываться от ямочного ремонта и фокусироваться на реконструкциях, в первую очередь, и на капитальных ремонтах", — заявил эксперт.

Напомним, три года подряд столичная власть информирует киевлян о ситуации с ремонтом дорог. Постоянно называется одна и та же цифра — 90%. Именно столько автодорог необходимо латать или перекрывать полностью. При этом, несмотря на все усилия и отчеты, в столице до сих пор практически нет дорог.