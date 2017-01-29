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    Эксперт: ремонт дорог - одна из лазеек, куда утекают государственные деньги

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    Экономика Украины. Падение гривны (292)

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    Экс-первый заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер в эфире ГС заявил, что в этом вопросе будет важен контроль общественных организаций и международных экспертов.
    Владимир Шульмейстер
    Владимир Шульмейстер, facebook

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Дорожная реформа начнется с Черниговской области. Там в этом году стартует пилотный проект реорганизации системы управления дорожными предприятиями. В общем, пилотные проекты этого года начнутся в трех регионах. В компании "Автомобильные дороги Украины" сообщают, что будет полностью перезагружена деятельность облавтодоров и их филиалов. Планируется избавляться от ручного управления, вместо этого — автоматизировать возможные процессы управления: от документооборота до закупок.

    Государственный флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Порты, дороги, чугунка: "варяги" в инфраструктуре Украины

    Экс-первый заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер в эфире радиостанции "Голос Столицы" отметил, что в Украине был принят очень важный документ о дорожном фонде.

    "Это означает, что каждый год те деньги, которые собираются от импорта нефтепродуктов с акциза, большая часть будет направляться на ремонт дорог, и это большой плюс по сравнению с тем, что было до того. Но вопрос в том, как эти деньги будут использоваться… в Украине — один из самых высоких уровней стоимости ремонта дорог, тот же самый, например, ямочный ремонт пресловутый, он колеблется в больших диапазонах — от 200 до 500 гривен за 1 кв. м, и это тоже одна из лазеек, через которую утекают государственные деньги", — заявил эксперт.

    При этом он отметил, что важен будет и контроль общественных организаций, и международных экспертов по проверке качества того, как эти деньги используются.

    Ранее сообщалось, что в этом году на масштабное строительство дорог в Украине планируется выделить 30 млрд гривен. По словам президента Украины Петра Порошенко, строительство сети автомобильных дорог в стране станет локомотивом экономики, и данное направление хозяйственной деятельности является для него приоритетным. 

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