На полный ремонт дорог потребуются триллионы гривен - эксперт

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. По словам президента Украины Петра Порошенко, в этом году на масштабное строительство дорог в Украине планируется выделить 30 млрд гривен по сравнению с 12 млрд в 2016 году. Он также сказал, что считает строительство сети автомобильных дорог в стране локомотивом экономики, и данное направление хозяйственной деятельности является для него приоритетным.

Эксперт по строительству дорог Олег Островерхий в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал, сколько Украине нужно средств на полную реконструкцию автомобильных дорог.

"На самом деле, это триллионы гривен, судя по оценкам Минтранса, которые делали в прошлом году, и я с ними приблизительно согласен, но вопрос еще и в том, какая сеть нам нужна, и, возможно, эта цифра увеличится или уменьшится в зависимости от того, на какие направления, какие дороги, на какую сеть мы будет рассчитывать. Но это триллионы гривен, и все эти миллиарды должны вкладываться не за один год, не за пять или десять. Чуда не произойдет — как долго мы их ломали, так долго нам их и восстанавливать", — заявил эксперт.

Как сообщалось ранее, "Укравтодор" намерен в 2017 году отремонтировать ряд дорог на границе Украины и Польши.