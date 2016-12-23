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Гройсман: 97% украинских дорог - в ужасном состоянии

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Как сообщается, в 2016 году удалось отремонтировать 816 км украинских дорог. На следующий год в бюджете заложено вдвое больше ресурсов, что позволит серьезно, фундаментально подойти к восстановлению украинской инфраструктуры.
Владимир Гройсман
Скриншот с видеотрансляции

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине 97% дорог находятся в ужасном состоянии. Об этом он сказал в ходе встречи со студентами НТУУ "Киевский политехнический институт".

Гройсман проводит встречу со студентами КПИ. Видео
Видеоканал Кабінет Міністрів України на Youtube
Гройсман на встрече со студентами КПИ

"Мы имеем 94-97% украинских дорог, которые находятся в ужасном состоянии. Десятки лет никто должного внимания этому не уделял. Это не только качественная дорога, по которой мы с вами ездим. Это наши логистические возможности, перемещение товаров, соединения государств", — отметил он.

"В этом году нам удалось ли не впервые отремонтировать 816 км украинских дорог. Но и этого недостаточно. На следующий год мы закладываем вдвое больше ресурсов. И это позволит нам очень серьезно, фундаментально подойти к восстановлению украинской инфраструктуры", — добавил премьер.

Ранее в пресс-службе министерства инфраструктуры сообщили, что Украина и Польша договорились, какие дороги будут ремонтировать за счет польского кредита — был запланирован ремонт на шести украинских приграничных дорогах на 68 миллионов евро польского кредита.

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