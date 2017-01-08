В Одесской области продлен запрет на движение почти по всем дорогам

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области из-за непогоды продлен запрет на движение по всем дорогам, кроме трассы Одесса-Киев и дороги на город Южный, сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Отмечается, что с 9.00 8 января продолжается запрет движения авто на дорогах общего пользования — государственного и местного значения.

"Исключение — автодорога М-05 "Киев-Одесса", а также — М-28 "Одесса-Южний-/М-14" с подъездами, где ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств с 8 утра 6 января", — сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что работа по очистке дорог от снега и снежных заносов продолжается, о снятии ограничения и восстановлении движения автотранспорта будет сообщено.

В настоящее время в Одесской области на расчистке дорог работает 297 единиц техники: пескоразбрасыватели, бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, снегоуборщики и пр.

В местах отстоя находится 363 автомобиля. Развернуто 47 пунктов обогрева (42 — стационарных, 5 — мобильных).

Напомним, ранее специальный корреспондент Александр Тарасенко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что трассу Одесса-Николаев перекрыли во избежание ДТП.