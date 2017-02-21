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    Происшествия

    В Киеве Suzuki провалился в яму на дороге

    (обновлено: )11
    На прикрепленных фотографиях видно, что "паркетник" просел в образовавшуюся яму левым колесом. Инцидент произошел на улице Багговутовской в Шевченковском районе.
    Автомобиль Suzuki провалился в яму в Киеве
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Автомобиль Suzuki во вторник провалился в дыру в асфальте, инцидент произошел на улице Багговутовской в Шевченковском районе Киева, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

    На прикрепленных фото видно, что "паркетник" просел в образовавшуюся яму левым колесом.

    Других подробностей нет.

    facebook.com/KyivOperativ
    Автомобиль Suzuki провалился в яму в Киеве

    В январе в столице в результате аварийного прорыва сетей "Киевводоканала" затопило улицу Генерала Жмаченко на участке от Дарницкого бульвара до здания №26, в связи с чем данный участок был перекрыт для сквозного проезда. Автомобиль ВАЗ, который двигался по тротуару, провалился в яму.

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