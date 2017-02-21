В Киеве Suzuki провалился в яму на дороге

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Автомобиль Suzuki во вторник провалился в дыру в асфальте, инцидент произошел на улице Багговутовской в Шевченковском районе Киева, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

На прикрепленных фото видно, что "паркетник" просел в образовавшуюся яму левым колесом.

Других подробностей нет.

facebook.com/KyivOperativ Автомобиль Suzuki провалился в яму в Киеве

В январе в столице в результате аварийного прорыва сетей "Киевводоканала" затопило улицу Генерала Жмаченко на участке от Дарницкого бульвара до здания №26, в связи с чем данный участок был перекрыт для сквозного проезда. Автомобиль ВАЗ, который двигался по тротуару, провалился в яму.