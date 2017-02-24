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    Киев

    Эксперт: капитальный ремонт 1 км дороги в Киеве стоит от 5 млн гривен

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    Эксперт по строительству дорог Олег Островерхий в эфире "ГС" отметил, что стоимость ремонта столичного проспекта Победы исчислялась сотнями миллионов гривен, но протяженность участка была не такая уж и большая.
    Дорожное движение в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Эксперт по строительству дорог Олег Островерхий рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы, во сколько обходится капитальный ремонт одного километра дороги в Киеве.

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    "Я не дам сейчас однозначного ответа, на самом деле, она варьируется от 5-7 миллионов гривен и до десятков миллионов, в зависимости от капитальности и мощности самого ремонта. Например, проспект Победы, тот участок, который ремонтировали в прошлом году, она исчисляется сотнями миллионов гривен, а протяженность там — не такая уж и большая, миллионов 30-40 за километр, но там довольно таки капитальные работы проводились. Т.е. это — недешевое дело", — подчеркнул эксперт.

    Три года подряд столичная власть информирует киевлян о ситуации с ремонтом дорог. Постоянно называется одна и та же цифра — 90%. Именно столько автодорог необходимо латать или перекрывать полностью.

    При этом, несмотря на все усилия и отчеты, в столице до сих пор практически нет дорог.

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