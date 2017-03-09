Украине нужно минимум 100 лет на ремонт всех дорог

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Как ни странно, в соседних странах, например той же Белоруссии, не говоря уже о цивилизованной Европе, автотранспортные магистрали переживают зимы практически без потерь. В чем кроется феномен исчезающих каждую весну украинских дорог, рассказали эксперты на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

В "Укравтодоре" ожидают, что на дорогах Украины в этом году будет от 12 до 16-18 миллионов квадратных метров ям, при этом предусмотренных в бюджете на ямочный ремонт 2 миллиарда гривен явно недостаточно для ликвидации всех выбоин. В 2017 году на автомобильные дороги "Укравтодор" направит 14,2 миллиарда гривен. Из них 7 миллиардов — на обслуживание долгов на дорожный ремонт прошлых лет, 3 — на зимнее и летнее содержание, 4 миллиарда — на ремонты и реконструкции.

Главная проблема — хроническое недофинансирование

Эксперты убеждены, что недофинансирование — это хроническая болезнь всех украинских дорог. Выделяемых денег едва хватает на содержание: проведение ямочного ремонта, организацию безопасности движения, подготовку к зиме.

"Если бы у нас этот вопрос решался системно, то никакого бы обострения не было, и мы бы спокойно вошли в очередную весну и видели бы нормальные дороги. В этом году из 50-60 миллиардов гривен, необходимых на дороги, у нас выделяется порядка 8 миллиардов из бюджета, плюс будет финансирование международных финансовых институтов. Из этой суммы только часть дойдет непосредственно до дорог, потому что остальная часть падет жертвой коррупции. Из денег, которые дойдут до дорог, примерно 20% будет израсходована на ямочный ремонт, который тоже на самом деле является источником коррупции. И только небольшая часть уйдет непосредственно на капитальный ремонт. И эта проблема накапливается, и то, что мы говорили про мост, который устал, у нас устает не только мост, у нас устает вся инфраструктура — это касается и взлетно-посадочных полос, и автомобильных дорог. Устают люди, от того, что они все это видят, и из года в год ситуация не налаживается, и ждем, пока эта усталость во что-то выльется. К сожалению, находимся режиме ожидания и созерцания", - сказал во время пресс-конференции экс-первый заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейтер.

По мнению эксперта в сфере транспорта Александра Кавы, уровень финансирования украинских дорог ужасающе мал.

"К сожалению, наше правительство и Верховный Совет не привыкли финансировать инфраструктуру, как это делается во всех Европейских странах. Например, правительство Польши ежегодно только на дороги государственного значения, а это порядка 19 тысяч километров выделяет сумму, сопоставимую с 5 миллиардами евро. В Германии из правительственного бюджета в этом году на транспортную инфраструктуру — на железные и автомобильные дороги — будет выделена сумма порядка 530 миллиардов гривен. Это чтобы мы могли сопоставить и понимать, что выделяется у нас", — пояснил Кава.

По его прогнозам, ныне живущим украинцам не суждено дождаться идеальных дорог в стране при существующих темпах ремонта.

"При оптимистическом сценарии в 2017 году будет отремонтировано 2 тысячи километров автомобильных дорог в Украине из 170 тысяч километров. То есть, чтобы такими темпами отремонтировать всю сеть, а сейчас 95% сети находится в ненормативном, ненадлежащем состоянии, нужно более 100 лет. И тут, я думаю, цифры говорят сами за себя, чтобы понять, какие объемы нужны. И какие объемы выделяются", - сказал Кава.

Учет и контроль

Общепризнанно, что в СНГ самые лучшие дороги в Белоруссии, они чуть хуже европейских. Последние 10 лет с лишним лет там из бюджета на ремонт выделяется столько денег, сколько нужно, соблюдаются все сроки и технологии, и результат налицо. У нас же все стандарты нарушаются как при производстве, так и при укладке асфальта. Вместо крупнозернистого, очищенного от глины, песка в асфальт при его приготовлении на заводе нередко кладут обычный песок и щебенку не нужного размера. В результате получается неуплотненное покрытие с большими порами и швами, куда попадает вода. Зимой она замерзает, асфальт трескается, разрушается.

Эксперты обратили внимание на то, что те дороги, которые ремонтировали иностранные подрядчики, надолго остаются в хорошем состоянии.

"Иностранные компании — это действительно профессиональные строительные компании, специализирующиеся на строительстве дорог, и они, в отличие от украинских компаний, понимают, что такое ответственность. И если прописаны гарантийные сроки, они обязаны выдерживаться. Плюс чаще всего иностранные компании участвуют в тех тендерах, которые международные финансовые институты, которые вынуждают подрядчиков включать в работы контроль в виде независимых экспертов. То есть, контроль и ответственность — два очень важные фактора для качества дорог", - сказал Шульмейстер.

Аналитик общественной организации "Публичный аудит" Владимир Тарчинский считает, что кроме гарантийного обслуживания дорог при заключении договоров с подрядчиками на ремонт дорог должны быть предусмотрены штрафные санкции.

"Например, Киевавтодор должен в своих договорах прописывать и штрафные санкции на ту сумму, на которую нужно устранить. Тогда подрядчики будут более ответственны, либо за работу не будут браться те, кто не может надлежащим образом ремонтировать дороги. Иначе финансирование этой отрасли будет увеличиваться в два-четыре раза, а каждый год ситуация не будет улучшаться, потому что нет надлежащего контроля и исполнители работ никак не могут научиться работать по-новому", — подытожил Тарчинский.