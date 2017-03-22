Глава ДНР: Киев задолжал пенсионерам ДНР более 30 млрд грн

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Власти Украины задолжали пенсионерам, проживающим в самопровозглашенной Донецкой народной республике, более 1 миллиарда долларов пенсий, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

В ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

"Есть точные данные, но с Киевом они будут разными, так как мы не запрещаем нашим пенсионерам получать пенсию в Украине, при этом выплачиваем в Донецкой народной республике. Поэтому на сегодняшний момент задолженность украинских властей перед нашими пенсионерами более 30 миллиардов гривен (более 1 миллиарда долларов — Ред.)", — сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Он подчеркнул, что эти данные могут расходиться с киевской стороной.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.