Реструктуризация внешних долгов Украины приведет к дефолту - эксперт

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В 2017-2019 годах правительство Украины должно выплатить 12,5 млрд долларов по внешнему и внутреннему долгу. Об этом сообщают в Нацбанке, подчеркивая важность сотрудничества с МВФ, в частности для продолжения структурных реформ в Украине. Собственно, если смотреть на обслуживание долгов в контексте сотрудничества с МВФ, то последний рассмотрит предоставление Украине очередного транша макроэкономической финансовой помощи 20 марта.

Сможет ли Украина рассчитаться со всеми долгами без транша МВФ, рассказал директор Института социально-экономических трансформаций Илья Несходовский в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"В этом контексте необходимо сотрудничество с МВФ фактически рассматривать не как получение определенного кредита, который мы можем использовать на какие-то цели, а отсрочку того платежа, который должно осуществить Украина. Если мы эти средства не получим, выплата этих долгов существенно повлияет на экономическую и финансовую ситуацию в стране и на ухудшение макроэкономической стабильности. Основная проблема заключается в том, что мы такую сумму не можем выплатить сразу. Если по внутренним долгам, а именно задолженности по факту перед НБУ, который выкупил долговые обязательства Минфина, мы можем сделать определенную реструктуризацию, выпустив новые бумаги, будут обменивать на те, которые были выданы ранее, в то время как по внешним заимствованиям это, в принципе, невозможно. И фактически, даже реструктуризация будет означать дефолт, технический дефолт", — считает эксперт.

Ранее пресс-служба МВФ сообщила, что эксперты фонда достигли соглашения с властями Украины о выделении очередного транша финансовой помощи. Консультации проходили на уровне экспертов, которые должны представить свой отчет совету директоров МВФ, и он будет принимать окончательное решение о выделении финансовой помощи. Министр финансов Александр Данилюк подтвердил, что обновленный меморандум Украины и МВФ зафиксировал требования фонда о проведении в стране пенсионной, земельной, банковской и других важных реформ. Киев ожидает решения совета директоров МВФ по выделению транша в 20-х числах марта.