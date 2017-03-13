Спекуляции вокруг меморандума с МВФ выгодны украинским политикам - Устенко

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Большинство информации, которую озвучивают во время критики проекта меморандума с МВФ, не соответствует действительности, об этом заявил вице-премьер-министр, министр экономического развития Степан Кубов. По его словам Меморандум, который был в 2008 году, в 2009 году и сегодня — они одинаковые по содержанию и по существу. Также он отметил, что при подготовке проекта меморандума вопрос повышения пенсионного возраста не обсуждался. Что касается земельной реформы, то, по словам вице-премьера, позиция правительства заключается в том, что оборот земель должен быть разработан в интересах Украины и украинцам через диалог и консультации с обществом.

Кому могут выгодны спекуляции вокруг меморандума, рассказал исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Я думаю, что это выгодно любому, кто заинтересован в расшатывании ситуации в стране. Это раз. Второе, я допускаю, что есть масса политиков, которые имеют совершенно другой взгляд на возможность или невозможность продолжения сотрудничества с международными финансовыми институтами. И в общем-то все вопросы были бы сняты, если бы экспертное сообщество, политикум, население страны видели бы в руках настоящий подписанный меморандум. А так сложилась ситуация, что меморандум уже подписан всеми участниками процесса из Украины, на нем стоит уже подпись МВФ, он находится в штаб-квартире МВФ, и 20 числа вопрос Украины выносится на заседание совета директоров, и это значит, что мы уже взяли на себя какие-то обязательства. Поэтому все вопросы будут сняты, когда 21 числа утром будет опубликован меморандум на сайте МВФ", — считает эксперт.

Ранее пресс-служба МВФ сообщила, что эксперты фонда достигли соглашения с властями Украины о выделении очередного транша финансовой помощи. Консультации проходили на уровне экспертов, которые должны представить свой отчет совету директоров МВФ, и он будет принимать окончательное решение о выделении финансовой помощи. Министр финансов Александр Данилюк подтвердил, что обновленный меморандум Украины и МВФ зафиксировал требования фонда о проведении в стране пенсионной, земельной, банковской и других важных реформ. Киев ожидает решения совета директоров МВФ по выделению транша в 20-х числах марта.