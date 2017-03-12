Чалый сообщил, на что пойдет военная помощь Украине в $150 млн

КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Законопроект о выделении Украине 150 млн долл. на военные нужды должен еще одобрить Сенат США. Об этом посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый сообщил на своей странице в Facebook. Он напомнил, что 8 марта Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона об ассигнованиях на нужды Пентагона на 2017 год.

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"Согласно документу, на помощь Украине в сфере безопасности и обороны выделяется 150 млн. долл. в рамках бюджетного 2017 года. Данный бюджетный год завершается 30 сентября с.г., а указанные средства станут в наличии после вступления упомянутого закона в силу. Для этого он должен быть принят также Сенатом и подписан президентом США", — отметил посол.

Он объяснил, что эти средства рассчитаны на использование в течение не года, а, фактически, шести месяцев. "И это уже совершенно конкретные средства под абсолютно реальные контракты", — добавил Чалый.

Дипломат отметил, что эти средства предполагается направить на финансирование проектов американской помощи Вооруженным силам Украины, в частности, таких как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, поставки летального оружия оборонительного характера (в случае соответствующего решения) и т.п. Кроме того, перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности нашего государства.

"150 млн долл. США – это лишь часть средств от общей суммы 350 млн долл. США, санкционированной на нужды национальной обороны Украины в соответствии с действующим законом о бюджете США на 2017 год", — сказал Чалый.

"Фактическое распределение указанных 350 млн долларов будет продолжаться и после 1 октября 2017 года. Но правда и в том, что это не произойдет автоматически. Украинская сторона продолжает работать с партнерами в Администрации и Конгрессе США с целью максимального использования потенциала финансовой помощи Соединенных Штатов в сфере безопасности", — пояснил посол.

Вместе с тем он отметил, что такая помощь США для Украины состоит не только из бюджета Пентагона, а также включает ассигнования, выделяемые на указанные цели в рамках бюджета Государственного департамента США, который в настоящее время еще не принят.

"То есть, говорить об окончательных объемах американской политики помощи для Украины возможно будет только после завершения бюджетного процесса", — заявил Чалый.

Ранее народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз сообщила, что палата представителей конгресса США в законе об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году — до 1 октября 2017 года предусмотрела выделение 150 миллионов долларов на военную поддержку Украины.