наверх
12.03.201707:33
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Чалый сообщил, на что пойдет военная помощь Украине в $150 млн

    26101
    По словам посла Украины в США Валерия Чалого, средства предполагается направить на финансирование проектов американской помощи ВСУ, в частности, таких как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения.
    Валерий Чалый. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Законопроект о выделении Украине 150 млн долл. на военные нужды должен еще одобрить Сенат США. Об этом посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый сообщил на своей странице в Facebook. Он напомнил, что 8 марта Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона об ассигнованиях на нужды Пентагона на 2017 год.

    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Почему США сокращают финансовую помощь другим странам? Мнение эксперта

    Читайте также: Штаб блокады на апрель готовит наступление на банки и предприятия с капиталом РФ

    "Согласно документу, на помощь Украине в сфере безопасности и обороны выделяется 150 млн. долл. в рамках бюджетного 2017 года. Данный бюджетный год завершается 30 сентября с.г., а указанные средства станут в наличии после вступления упомянутого закона в силу. Для этого он должен быть принят также Сенатом и подписан президентом США", — отметил посол.

    Он объяснил, что эти средства рассчитаны на использование в течение не года, а, фактически, шести месяцев. "И это уже совершенно конкретные средства под абсолютно реальные контракты", — добавил Чалый.

    Дипломат отметил, что эти средства предполагается направить на финансирование проектов американской помощи Вооруженным силам Украины, в частности, таких как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, поставки летального оружия оборонительного характера (в случае соответствующего решения) и т.п. Кроме того, перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности нашего государства.

    "150 млн долл. США – это лишь часть средств от общей суммы 350 млн долл. США, санкционированной на нужды национальной обороны Украины в соответствии с действующим законом о бюджете США на 2017 год", — сказал Чалый.

    "Фактическое распределение указанных 350 млн долларов будет продолжаться и после 1 октября 2017 года. Но правда и в том, что это не произойдет автоматически. Украинская сторона продолжает работать с партнерами в Администрации и Конгрессе США с целью максимального использования потенциала финансовой помощи Соединенных Штатов в сфере безопасности", — пояснил посол.

    Вместе с тем он отметил, что такая помощь США для Украины состоит не только из бюджета Пентагона, а также включает ассигнования, выделяемые на указанные цели в рамках бюджета Государственного департамента США, который в настоящее время еще не принят.

    "То есть, говорить об окончательных объемах американской политики помощи для Украины возможно будет только после завершения бюджетного процесса", — заявил Чалый.

    Ранее народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз сообщила, что палата представителей конгресса США в законе об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году — до 1 октября 2017 года предусмотрела выделение 150 миллионов долларов на военную поддержку Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Владимир Гройсман
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
    Роман Насиров. Архивное фото
    Зря болел. Арест и дело Насирова
    Министерство иностранных дел Украины
    Украина против России: суд в Гааге