Чалый: есть два формата визита Порошенко в США

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Визит президента Украины Петра Порошенко в США планируется во второй половине февраля, сообщил журналистам посол Украины в США Валерий Чалый, пишет Укринформ.

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По его словам, поездка в первую очередь имеет целью участие Порошенко в программе председательства Украины в Совете Безопасности ООН, в то же время прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенка и Трампа в Вашингтоне.

"Визит в Соединенные Штаты президента Украины планируется в феврале. Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, и очевидно, в этот период может состояться участие президента, так как этот формат как раз предусматривает такое участие", — сообщил дипломат.

Он отметил, что параллельно отрабатывается возможность встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа.

"Каким образом все получится, или во время нынешнего визита, или позже — еще вопрос не решен, но, я думаю, что это было бы естественно, поскольку мы имеем вопросы, которые нужно обсудить в ближайшее время", — отметил посол.

Чалый отметил, что визит планируется на "двадцатые числа" февраля месяца.

Напомним, в пятницу, 20 января, Дональд Трамп официально стал президентом США, в этот день прошла инаугурация президента.