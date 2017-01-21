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    Чалый: мы должны убедить США, что Украина - надежный партнер и союзник

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    По словам посла Украины в США, Украине следует быть ответственной и выполнять все взятые на обязательства. Валерий Чалый уверен. что новая администрация США готова к сотрудничеству и взаимодействию.
    Валерий Чалый. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Команда президента США Дональда Трампа пришла с лозунгом о сильной внешней политики, и задача Украины — убедить США в надежном стратегическом партнерстве, заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

    Протесты в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа
    REUTERS Adrees Latif
    Протесты в Вашингтоне в день инаугурации

    В пятницу, 20 января, Дональд Трамп принес присягу и стал 45-ым президентом США. Во время своей первой речи после присяги Трамп заявил, что Америка снова станет сильной.

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    "Наша задача сегодня — убедить США, что Украина может быть надежным стратегическим партнером и будущим союзником. Это было связано с прошлой администрацией, и я уверен, это будет с будущей администрацией", — сказал Чалый в эфире телеканала "112 Украина".

    "Надо быть ответственным, выполнять все, что обещали и договаривались, нужно иметь единую откровенную позицию, но надо защищать свои национальные интересы. Новая команда пришла с лозунгом сильной внешней политики. Я думаю, что мы должны найти соответствующую реакцию. Они готовы к взаимодействию и сотрудничеству. Будет много вызовов, много попыток решить вопрос быстро. Я обещаю, что я, как посол, буду делать все, чтобы любой вопрос не решался без мнения украинского народа, представленной ​​президентом Украины во внешней политике. Это наша основная задача сейчас. И я думаю, мы выполним эту задачу", — отметил посол Украины в США.

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    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что рассчитывает встретиться с новым главой Белого дома уже в феврале, а также выразил надежду на плодотворное сотрудничество с администрацией Трампа. 

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