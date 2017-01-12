Вашингтон рассчитывает вести разговор с Россией с позиции силы - Чалый

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Вашингтоне придерживаются четкой позиции, что разговор с Россией будет происходить с позиции силы, заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

"Позиция звучит четко, что разговор с Россией будет происходить с мощной позиции силы", — сказал в эфире телеканала "112 Украина".

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Посол утверждает, что в Вашингтоне существует консолидированная позиция относительно санкций, введенных в связи с невыполнением Россией минских соглашений. "Другое дело, что сейчас звучат заявления тех людей, которые будут приходить на должности, что можно использовать и другие инструменты, которые не были применены в полной мере. Как это будет выглядеть на практике — увидим", — сказал он.

По словам Чалого, законопроект, касающийся нового пакета санкций в отношении России, имеет достаточно сильную поддержку. "Это очень серьезный законопроект. Он имеет широкое применение, добавляет санкции в энергетической сфере, экономической. Здесь можно говорить об усилении санкций", — отметил дипломат, добавив, что считает правильной политику санкций, поскольку она оказывает давление на Россию.

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Десять сенаторов США предложили законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В частности, ограничения будут касаться энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в приобретение суверенного долга России. Законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом. Законопроект о санкциях против России, внесенный группой сенаторов США, также предполагает введение санкций против лиц за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в России, а также за покупку-продажу суверенного долга РФ и участие в приватизации в России.